Martin confirmó regreso de los Starks y los lobos en precuela de "Game of Thrones"

El escritor George R.R. Martin entregó sabrosos detalles sobre la serie precuela de "Game of Thrones", que actualmente graba su piloto en Irlanda del Norte.

En conversación con EW, el autor de "Canción de Hielo y Fuego" confirmó que la familia Stark retornará a la pantalla chica en esta producción: "Definitivamente estarán, como también habrá lobos huargos y mamuts", detalló.

El también productor ejecutivo de esta serie adelantó que los White Walkers también serán parte de la historia.

Quienes no estarán en la precuela serán los Lannister, cuya casa aún no se había fundado en la época en la que está ambientada la producción (unos 5 mil años antes de los sucesos de "Game of Thrones"). "Los Lannister no estarán ahí aún, pero Castlery Rock si estará. Pero dominada por los Casterly, cuyo nombre se siguió utilizando hasta la época de "GoT".

Respecto de los reinos que dominarán Westeros, Martin indicó que podrían ser cientos en vez de los siete que aparecían en la serie original. "Si eventualmente retrocedes en la historia encontrarás cientos de pequeños reinos", aclaró.

Por el momento la precuela de "Game of Thrones" no cuenta con título definido, aunque se rumorean dos opciones: "The Long Night" o "Blood Moon".