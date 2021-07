Marvel confirma estreno de las series de "Hawkeye" y "Ms. Marvel" para este año

La vicepresidenta de Marvel Studios, Victoria Alonso, confirmó que aún quedan dos producciones televisivas por estrenar antes de que finalice el año.

La ejecutiva conversó con Variety sobre "What if...?", la serie animada sobre este universo de súper héroes que, efectivamente, debutará en 2021 (11 de agosto). Al respecto Alonso indicó que además "hay un par de shows que saldrán antes de que termine el año, incluyendo 'Hawkeye' y 'Ms. Marvel'".

Por su parte "Hawkeye" tendrá a Jeremy Renner repitiendo su papel de "Clint Barton" e introducirá a "Kate Bishop" (Hailee Steinfeld), mientras que "Ms. Marvel" mostrará por primera vez al personaje de "Kamala Khan", que será encarnado por la joven Iman Vellani.

Además la representante de Marvel Studios sostuvo que, a raíz de "What if...?", se enfocarán en la animación y adelantó que "tendremos nuestra propia sucursal de animación y un mini estudio, entre otros proyectos"

El Universo Cinematográfico de Marvel debutó en el formato televisivo en enero de 2021 con "WandaVision", y un par de meses más tarde con "The Falcon and the Winter Soldier". Entre ambas series Disney y Marvel consiguieron 28 nominaciones a los Emmy 2021.

Recientemente estrenaron el último episodio de "Loki" y confirmaron una segunda temporada de esta aclamada producción, que redefinió las bases para el futuro de las series y películas de la franquicia.