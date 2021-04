Marvel recomendó las series y películas para ver antes del final de "Falcon y el Soldado de Invierno"

Este viernes 23, Disney+ estrenará el sexto y último capítulo de "Falcon y el Soldado de Invierno" y Marvel hizo una sugerencia para quienes quieran hacer una previa con series y películas.

"Celebra con tu propia maratón de Marvel Studios en Disney+ y revive cada momento con Sam y Bucky que lo ha llevado a esto", dijo Marvel a través de Twitter junto a una imagen con una lista.

Esta selección parte con "Capitán América: The First Avenger" y sigue con su secuela "Capitán América: Winter Soldier". Luego viene "Avengers: Era de Ultrón", "Capitán América: Civil War", "Black Panther" y culmina con "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

Tras las cintas, Marvel sugiere seguir con los resúmenes de "Falcon", Soldado de Invierno", "Zemo" y "Sharon Carter" agrupados en "Leyendas" y repasar los cinco capítulos emitidos hasta ahora de "Falcon y el Soldado de Invierno".

The epic #FalconAndWinterSoldierFinale is almost here. Celebrate with your own Marvel Studios Marathon on @DisneyPlus and relive every moment with Sam and Bucky that has led up to this. Check out our lineup below and follow along for surprises throughout the day! 👇 pic.twitter.com/1tLf56uonv