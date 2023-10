Matthew Perry quería ser recordado por su trabajo con adictos, no por "Friends"

El actor Matthew Perry, quien por una década interpretó a "Chandler Bing" en "Friends", esperaba que al morir se le recordara por su trabajo en ayuda de personas adictas, y no por su personaje en la popular serie de los años '90.

En 2022, Perry habló del tema en el podcast de Tom Power, episodio en que reflexionó sobre su vida, la fama y sus problemas con alcohol y drogas.

"Lo mejor sobre mí, sin excepción, es que si alguien se acerca y me dice 'no puedo dejar de beber, ¿puedes ayudarme?', puedo decirle 'sí', seguirlo y hacerlo (...) cuando muera, no quiero que 'Friends' sea lo primero que se mencione. Quiero que lo otro sea lo que se diga primero, y voy a vivir el resto de mi vida probándolo".

Perry House, el hogar para hombres en abstinencia

El artista había reconocido que muchas veces entró en programas de rehabilitación por consumo problemático de alcohol y derivados del opio.

"Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", su libro autobiográfico editado el año pasado, repasa ampliamente sus problemas de salud mental y adicciones.

De hecho, la casa que tenía en Malibú se había transformado en "Perry House", un hogar para hombres en etapa de sobriedad; y además tenía una campaña para conseguir "cortes de drogas", donde pudieran ser juzgados personas adictas que no tuvieran relación con hechos de violencia, enfocándose en la rehabilitación, por sobre la cárcel.

Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida en su casa la noche del sábado 28 de octubre, y hasta ahora se ha descartado la ingesta de sustancias o acción de terceros; y aunque no hay una versión oficial, se apunta a un presunto ataque cardíaco.