"Mi último agosto": la serie inspirada en el profesor Nibaldo que cuenta con la aprobación de la familia

Después de la polémica emisión de "Alma Negra" de TVN, una nueva producción basada en el profesor Nibaldo Villegas, que cuenta con la autorización de su familia, está en marcha.

Con Gonzalo Canelo como protagonista, "Mi último agosto" mostrará una inédita versión de la historia, siguiendo la vida del fallecido docente antes de su brutal asesinato en 2018.

De acuerdo a lo que Felipe González, productor ejecutivo de la serie, reveló a Página 7 la idea vino de una amiga, que decidió escribir sobre el docente luego de desempeñarse como profesora de inglés en el mismo colegio que Villegas: "Si bien no lo conoció, le tocó usar mucho la misma sala (...) Cuando nos planteó la idea de hacer una serie, nosotros dijimos 'démosle, pero no vamos a mover un dedo hasta no hablar con la familia del profesor'".

Tras una reunión, Alejandro Villegas, hijo de la víctima, dio la luz verde a la producción, asegurando que "ya es tiempo de contar la historia de mi papá".

A diferencia de la miniserie de Carlos Pinto, por la cual la familia interpuso un recurso de protección contra el canal estatal, "Mi último agosto" trata el homicidio de una forma más "soft", centrándose en la vida del profesor "porque nos hemos dado cuenta, a través de la prensa, de que era una persona demasiado especial, y teniéndolo tan cerca, no lo conocimos", dijo González al medio.

La serie presentó este martes su teaser y además de Canelo, contará con Dayana Amigo y Ariel Mateluna en el elenco.