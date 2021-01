Michelle Pfeiffer interpretará a Betty Ford en la serie "The First Lady"

Una serie de antología sobre las primeras damas de Estados Unidos está preparando la cadena Showtime.

En primer lugar, se informó que Viola Davis iba a interpretar a Michelle Obama, ahora es turno de Michelle Pfeiffer dando vida a Betty Ford.

Ford fue esposa del presidente Gerald Ford, quien fue mandatario de los Estados Unidos entre 1974 y 1977. Dentro de su legado, ayudó a concientizar sobre la adicción al alcohol y otras sustancias, debido a que ella sufría con ello.

De nombre "The First Lady", se trata de una producción de antología, donde también estará la primera dama Eleanor Roosevelt. La serie es producida por Aaron Cooley y la directora será Susanne Bier ("The Undoing").