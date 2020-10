Mientras tanto en el Upside Down: "Stranger Things" retoma rodaje de su cuarta temporada

La cuarta temporada de "Stranger Things", que había pausado su producción debido a la pandemia, retomó sus grabaciones de acuerdo a una imagen oficial.

"Mientras tanto en el Upside Down" publicó la cuenta oficial de Twitter, que iba acompañado de una imagen de una tablilla y un reloj.

Los creadores de la serie Matt y Ross Duffer confirmaron el regreso de David Harbour como "Hopper", quien se pensó que estaba muerto después de los explosivos eventos del final de la temporada 3, pero se reveló que era el misterioso "estadounidense" capturado por agentes rusos.

Se espera que los ocho episodios de la cuarta temporada se estrenen en Netflix en 2021.

meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pS