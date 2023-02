Modelo criticó el cuerpo de actriz de "The Last of Us" y terminó borrando su cuenta de Twitter

Todo un escándalo causó la modelo estadounidense Adrianne Curry tras criticar el cuerpo de la actriz Melanie Lynskey, quien interpreta a "Kathleen" en la exitosa serie "The Last of Us".

La modelo, ex participante de reality shows y autoproclamada como "reina nerd", comentó en Twitter una foto de Lynskey para una revista. "Su cuerpo dice vida de lujos... no el de una caudillo en la guerra post apocalíptica", escribió.

Lynskey no se contuvo al responder y en las redes sociales la aplaudieron: "Primero, esta es una foto de mi portada para la revista InStyle, no una captura de 'The Last Of Us' de HBO. Y estoy interpretando a una persona que planeó y ejecutó meticulosamente un derrocamiento de FEDRA. Se supone que debo ser INTELIGENTE, señora. No necesito ser musculosa. Para eso están los secuaces".

Firstly- this is a photo from my cover shoot for InStyle magazine, not a still from HBO’s The Last Of Us. And I’m playing a person who meticulously planned & executed an overthrow of FEDRA. I am supposed to be SMART, ma’am. I don’t need to be muscly. That’s what henchmen are for pic.twitter.com/YwkmkwUdOm — Melanie Lynskey (@melanielynskey) February 8, 2023

El esposo de la actriz, el también actor Jason Ritter, se sumó a su defensa. "Podrías simplemente no haberlo tuiteado. Pero lo hiciste, y la gente está molesta por lo que dijiste", apuntó hacia Curry.

You… you could have just… not tweeted it. But you did, and people are upset with what you said. Whatever happens now, DO NOT LEARN ANYTHING FROM THIS UNDER ANY CIRCUMSTANCES!! Dig your heels in deeper, and double down! BECOME the victim! You can do this!! I believe in you!! — Jason Ritter 🦋 (@JasonRitter) February 9, 2023

La polémica escaló al punto que la modelo tuvo que eliminar su cuenta de Twitter. "No necesito a miles de personas diciéndome que soy fea y no valgo nada", explicó luego de la decisión.

Pese a las múltiples críticas y sin entender lo mal que está juzgar el cuerpo de otra persona, Curry insistió en sus críticas y en que le parece "poco creíble" un personaje como el de Lynskey.