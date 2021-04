Morrissey se indigna con parodia de "Los Simpsons" y los tilda de "racistas"

Con gran indignación reaccionó el cantante Morrissey al último episodio emitido de "Los Simpsons" debido a la parodia que realizaron sobre su persona en la serie animada.

El capítulo de la temporada 32 se titulaba "Panic on the streets of Springfield" y contaba con un personaje inspirado en el ex The Smiths con rasgos de un ultra derechista y un racista. Interpretado por el actor Benedict Cumberbacht, el personaje terminaba obeso y borracho sobre el escenario durante su adultez.

"Cuando un programa cae tan bajo como para usar duras y dolorosas tácticas como mostrar al personaje de Morrissey con su barriga colgando debajo de su camisa (cuando él nunca se ha visto así en su carrera) te hace pensar sobre quienes son los hirientes y racistas aquí", escribió la voz de "Suedehead" en sus redes sociales.

Incluso el británico recordó la reciente polémica protagonizada por el actor Hank Azaria y el personaje de "Apu", por lo que recomendó a la serie "que se miren al espejo".

"A diferencia del personaje de este episodio, Morrissey jamás ha trabajado solo 'para hacer caja', ni ha demandado a nadie por sus ataques, ni ha dejado de dar excelentes shows y sigue siendo un vegano serio y un férreo defensor de los derechos animales", agregó el cantante, desmarcándose de la caricatura.

Finalmente "Moz" ironizó con la sostenida baja de audiencia del programa tras más de tres décadas al aire, asegurando que "no es una sopresa".