Muere la actriz que encarnó a la recordada abuela de "Malcolm in the Middle"

Según reportan medios internacionales a los 94 años falleció la actriz estadounidense y emblema de la comedia Cloris Leachman, recordada recientemente por su participación en la serie "Malcolm in the Middle".

Entre 2001 y 2006 Leachman interpretó a la malvada abuela "Ida", quien atormentaba a "Malcolm" y sus hermanos con sus métodos chapados a la antigua.

Sin embargo, sus trabajos más relevantes se produjeron en décadas anteriores. En 1971 obtuvo el Premio Oscar a Mejor Actriz de reparto por su trabajo en "The Last Picture Show". Cinco años más tarde obtuvo un Globo de Oro como Mejor Actriz por su rol en la comedia televisiva "Phillys".

Además de estos galardones y un puñado de Emmys, Cloris Leachman tuvo innumerables apariciones en el cine en cintas como "Scary Movie 4", "Los Croods" y "Daisy Miller". En televisión participó en series como "Los Simpsons", "Two and a Half Men", "The Nanny" y "American Gods", entre otras.