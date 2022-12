"Ninguna ha recibido luz verde": George R.R. Martin revela que HBO ha archivado varias precuelas de "Game of Thrones"

Tras el final de "Game of Thrones" en 2019, HBO y George R.R. Martin comenzaron a trabajar en precuelas de la exitosa serie, estrenando "House of Dragon" este 2022. Sin embargo, el autor de la saga ha revelado que aún existen proyectos archivados por la cadena televisiva, poniendo en duda su realización.

Según lo escrito por Martin en su blog, algunos proyectos "se están moviendo más rápido que otros, como siempre ocurre con el desarrollo".

"Ninguno ha recibido luz verde todavía, aunque esperamos... tal vez pronto. Se han archivado un par, pero no estaría de acuerdo con decir que están muertos. Puedes sacar algo del estante tan fácilmente como lo puedes poner de vuelta. Todos los cambios en HBO Max nos han impactado, sin duda", dijo el escritor estadounidense, refiriéndose a los cambios que ha hecho WarnerMedia, empresa matriz de HBO, luego de fusionarse con Discovery, enfrentándose a problemas económica que los ha llevado a reducir su catálogo en el streaming y cancelar programas.

Aunque el autor no reveló exactamente qué proyectos relacionados con "Game of Thrones" han archivado, se ha informado que hay al menos seis en desarrollo, como "Tales of Dunk and Egg", "10,000 Ships" y un spin-off centrado en el personaje de Kit Harrington, "Jon Snow".