"Nivis", la nueva serie de Disney Channel que apuesta por la diversión integradora y reflexiva

¿Te imaginas que un día a tu familia lleguen unos seres de otro planeta? Eso es lo que le ocurre a Amadeo, Felipe e Isabella en "Nivis", la nueva gran apuesta de Disney Channel cuyo estreno en nuestro país será el próximo 20 de julio.

Padre, hijo y nieta recibirán en su hogar a una familia proveniente del planeta Nivilux. Blink, Nika y Blado, más su mascota Nox, buscarán en los dos primeros episodios de la serie ganarse su espacio en este particular mundo.

Protagonizada por el brasileño Vinicius Campos (Felipe), y los argentinos Lourdes Errante (Isabella) y Gustavo Masó (Amadeo), "Nivis" representa la primera vez que Disney trabaja con animación 3D para Latinoamérica. Un desafío de largo aliento, porque significó más de dos años trabajando en esta producción que propone un formato en el que un universo animado irrumpe en la vida de los personajes reales.

Serán 40 episodios de 11 minutos de duración más dos capítulos especiales de 22 minutos los que podrán disfrutar niños de 3 a 7 años. No obstante, la invitación de la serie incluye a los padres, ya que se presenta como una apuesta familiar divertida y reflexiva, como apuntaron los actores durante la presentación de la serie en Ciudad de México y donde Cooperativa estuvo presente.

"Lo más lindo de la serie es la unión de seres de otro mundo con humanos que viven en el mismo hogar y que nunca haya un intento de transformar a estos seres. No queremos que sean distintos, tenemos que acomodarnos para vivir en diversidad y convivir en armonía. Esa es la gran lección de la serie. Te ríes un montón y luego tienes un tema para charlar en familia con amor, respeto y entendiendo que las diferencias son las cosas más lindas de la vida", señaló Vinicius.

Es que una de las grandes virtudes de "Nivis" es romper con ese esquema de familia tradicional, como dos mundos disímiles pueden convivir, aprender y respetarse formando una comunión bien especial. Desde Felipe, un ilustrador y escritor con alma de niño; Isabella, una joven que le encanta cantar y jugar fútbol; y Amadeo, un director de orquesta que al principio se muestra receloso con estos seres "extraños" pero que termina tan admirado como su hijo y nieta.

"La serie también representa la adaptación a lo nuevo, a lo que uno no conoce, a lo que pasa hoy, con las luchas que hay en el mundo. Mi personaje tiene que evolucionar y dudar de diversas cosas ya establecidas", contó Gustavo. Misma línea que expuso la joven actriz Lourdes. "Lo diferente a primera vista asusta, pero después uno va conociendo y va viendo que no todo es blanco y negro, que también puede haber varios tonos, un gris y varios colores".

Un hito para Disney

Antes de su estreno a lo largo de Latinoamérica, en Youtube, Disney Channel ha ido lanzando una serie de mini historias presentando a los nivis a través de sucesos cotidianos y también con números musicales.

Uno de ellos es "Pata Pata", canción que en su adelanto tuvo más de 4 millones de visitas y que su videoclip oficial tiene cerca de 3 millones. Cifras alentadoras que se repiten con los otros registros, situación que tiene muy entusiasmados a los ejecutivos de la estación.

"Estamos haciendo un muy buen producto, los resultados de las mini historias son alentadores. Desde la compañía estamos siempre para absorber nuevos desafíos y este fue uno más", comentó el productor ejecutivo de Disney Channel en Latinoamérica, Diego Wapñarsky.

"Entusiasma mucho hacer algo distinto, trabajando en contenido y pensando en que no hemos hecho o no nos hemos animado a hacer. Nos enriquecemos en esos procesos. Más allá de lo que suceda, siempre hay un aprendizaje y si uno no toma esos riesgos es difícil", complementó Florencia Mosso, encargada de contenidos.

Con música compuesta por el director de orquesta Damián Mahler, el tema principal de "Nivis" es interpretado por el cantante español Izan Llunas, conocido por dar vida a un joven Luis Miguel en la serie sobre el "Sol de México". "Nivis, amigos de otro mundo" es el título de esta pieza clave en la producción que se estrenará en Chile el sábado 20 de julio.