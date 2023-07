"No era suficiente": Rainn Wilson revela que fue infeliz mientras grababa "The Office"

El actor Rainn Wilson se sinceró sobre su experiencia en "The Office", revelando que fue infeliz mientras grababa la serie.

"Cuando estaba en 'The Office', pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente", admitió el intérprete en el podcast "Club Random" del presentador de televisión Bill Maher.

"Ganaba cientos de miles. Quería millones, y era una estrella de la televisión, pero quería ser una estrella de cine (...) Pensaba '¿Por qué no soy una estrella de cine? ¿Por qué no soy el próximo Jack Black o Will Ferrell?", añadió el hombre detrás de "Dwight Schrute" durante 9 temporadas.

No obstante, Wilson admitió que, con el pasar de los años, se dio cuenta de que estuvo "en un programa exitoso, nominado al Emmy todos los años, ganando mucho dinero y trabajando con Steve Carrell, Jenna Fischer y John Krasinski y estos increíbles escritores y directores".

El pasado abril, el actor de 57 años confesó en "The Drew Barrymore Show" que le gustaría reunir al elenco de la sitcom para un especial post pandemia.

"Hubiera sido muy divertido filmar 'The Office' durante la pandemia. Si tuviéramos episodios pandémicos, hubiera sido asombroso. Los escritores eran geniales, habrían podido darle un giro hermoso a eso", expresó en esa ocasión.