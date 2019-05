No podía faltar: nuevo error apareció en el último capítulo de "Game of Thrones"

Lo que fue una tendencia en la última temporada se volvió a repetir en el capítulo final: un error de producción hizo ver un elemento extraño en pantalla durante la despedida de "Game of Thrones".

Durante la escena en la que se presenta a Tyrion Lannister como prisionero, se ve detrás de una pierna del personaje Samwell Tarly una botella de agua, lo que fue notorio para los espectadores que compartieron la imagen en redes sociales.

Este error se suma al vaso de café que apareció capítulos anteriores y que luego fue eliminado para el servicio de streaming de HBO.

LMAOOO I CAN'T BREATHE THEY DID IT AGAIN 💀💀 First Starbucks now a water bottle this show is a joke #GameOfThrones #GameOfThronesFinale #TheFinalEpisode pic.twitter.com/9YaFF8Pnm6