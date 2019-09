Nueva serie del creador de "Downton Abbey" tiene elenco confirmado

"The Gilded Age" es la nueva serie para HBO de Julian Fellowes, el creador de "Downton Abbey", que anunció su elenco a la espera del estreno para las próximas semanas.

Christine Baranski, Cynthia Nixon, Amanda Peet y Morgan Spector encabezarán el elenco de la serie dramática, una coproducción entre HBO y Universal TV.

"The Gilded Age" se centra en 1882, un período de inmensos cambios económicos en Estados Unidos, de enormes fortunas hechas y perdidas, y el aumento de la disparidad entre el dinero antiguo y el nuevo.

Baranski actualmente protagoniza "The Good Fight", un spin-off de "The Good Wife" en la que interpretó a Diane Lockhart. Nixon, por su parte, regresa a HBO a 15 años del fin de "Sex and the City", donde fue una de las protagonistas como Miranda Hobbes.

La primera temporada de la serie tendrá 10 episodios y aún no se ha anunciado una fecha de estreno.