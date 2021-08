Nuevo acuerdo de "South Park": serie seguirá hasta 2027 y estrenará 14 películas

Los creadores de "South Park" Trey Parker y Matt Stone establecieron un nuevo acuerdo con ViacomCBS para renovar temporadas y lograr 14 películas.

La alianza se traducirá en que la serie animada se renovará hasta su temporada 30 en 2027 y el servicio de streaming Paramount+ exhibirá 14 películas sobre la producción, dos de ellas este 2021. En términos económicos el acuerdo llegaría a 900 millones durante el período de seis años.

"Matt y Trey son creativos de clase mundial que utilizan de manera brillante su humor escandaloso para ensartar los absurdos de nuestra cultura y estamos emocionados de expandir y profundizar nuestra larga relación con ellos para ayudar a impulsar Paramount+ y Comedy Central", dijo Chris McCarthy, CEO de MTV Entertainment y director de contenido de animación para adultos de Paramount+.

Trey Parker and Matt Stone sign new deal to extend South Park through season 30 and make 14 original made-for-streaming movies exclusively for Paramount+, starting with two films in 2021. Read the full press announcement: https://t.co/vhlzu0E96F pic.twitter.com/uvPhRbVp7E