Partió el rodaje de la serie "Echo", spin-off de "Hawkeye"

Disney+ presentó este martes la primera imagen de "Echo", la nueva serie de Marvel Studios como spin-off de la producción "Hawkeye" de la misma plataforma.

Alaqua Cox volverá a interpretar a la implacable "Maya López", quien apareció por primera vez en "Hawkeye" como la líder Sorda de una pandilla que estaba decidida a hacer que "Clint Barton" pagara por sus propios actos de venganza.

La historia de origen de "Echo" encuentra a Maya López en su ciudad natal, luego de su comportamiento despiadado en la ciudad de Nueva York. Debe enfrentar su pasado, reconectarse con sus raíces nativas norteamericanas y abrazar el significado de la familia y la comunidad para seguir adelante.

La serie se estrenará en Disney+ en 2023.

A first look at Marvel Studios’ Echo. Coming to @DisneyPlus in 2023. pic.twitter.com/C4ySMS9jud