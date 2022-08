Paul Rudd se une al elenco de "Only Murders in the Building" para la temporada 3

La comedia "Only Murders in the Building", que acaba de finalizar su temporada 2, confirmó que Paul Rudd se unirá al elenco para la próxima temporada.

El actor se sumará a la temporada 3 de la comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, luego de realizar una aparición especial en el final de la segunda temporada.

"Only Murders in the Building" presenta a tres vecinos de un edificio de Nueva York que comparten su fanatismo por los podcast de crímenes reales hasta que se ven envueltos en asesinatos ocurridos en el mismo recinto.

Las dos temporadas están disponibles en Star+.