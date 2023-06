Pedro Pascal confesó que no vio el final de "The Last of Us" y explicó por qué

El chileno Pedro Pascal, protagonista de "The Last of Us" de HBO, reveló no haber visto el final de la temporada 1, emitido en marzo pasado.

En la conversación Actors on Actors de Variety, Pascal hablaba con Steven Yeun sobre sus últimos trabajos. El chileno había elogiado a Yeun por "Beef" y su episodio final.

"Miro tu final (de 'The Last of Us') de la misma manera", dijo Yeun y Pascal respondió: "No lo he visto". "¿No lo has visto? ¡Lo aplastaste! Se sentía muy vivo", afirmó Yeun.

Y ahí, Pascal explicó las razones: "Vi todos menos el final. No había hecho nada durante tanto tiempo antes por lo que mi relación con la experiencia de esa serie es extraña. Como un tipo que se acerca a los 50 años, tuve esa reacción inocente y medio enojada contra una experiencia que se terminó".

"La serie continúa pero ya no habrá otro encuentro con Bella Ramsey por primera vez. El hecho de haber trabajado con Craig Mazin y todo el equipo, con mi amiga Coco, que me peinó, y en general toda la familia. Creo que fue algo como enamorarse y en el punto en que estás como 'no me enamoro'. ¿Sabes? Porque duele demasiado".