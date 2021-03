Pedro Pascal se suma a serie animada de suspenso sobre llamadas telefónicas

El próximo 19 de marzo, el servicio de streaming Apple TV+ estrenará "Llamadas", una serie animada que tendrá las voces de nombre como Pedro Pascal, Nick Jonas, Lily Collins y Karen Gillan, entre otros.

El proyecto tendrá nueve capítulos con cada uno presentando una historia que se desarrolla a través de una serie de llamadas telefónicas que rápidamente se vuelven surrealistas a medida que los personajes enfrentan experiencias cada vez más inquietantes.

El uruguayo Fede Álvarez ("Don't Breathe", "The Girl in the Spider's Web", "Chaos Walking") es el director de la serie, que se estrena en Apple TV+ el próximo viernes 19 de marzo.