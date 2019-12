"City of Angels" es el nombre del spin-off sobre "Penny Dreadful" que protagonizará Natalie Dormer. La ex "Game of Thrones" será parte de una historia donde un demonio cambia-formas y ‘agente del caos’ atemoriza en los Los Ángeles de 1930. La producción se estrenará en 2020 por Showtime.

