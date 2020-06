"Perry Mason" se convirtió en el debut más exitoso de HBO en los últimos dos años

La miniserie "Perry Mason" es una de las grandes apuestas de HBO para este 2020 y de momento sacan cuentas más que alegres tras su capítulo debut.

Esto, porque la serie protagonizada por Matthew Rhys ("The Americans") fue un éxito total en su estreno, logrando 1,7 millones de espectadores y posicionándose como lo más visto en la cadena en los últimos dos años.

Así, superó a producciones como "Euphoria", "Chernobyl", "The New Pope", "The Outsider" y "Watchmen", quien logró 1,5 millones en su estreno.

La serie es una nueva historia del clásico personaje del crimen creado por Erle Stantey Gardner en 1933 y que tuvo una serie policial en CBS entre 1957 y 1966.

Con Robert Downey Jr. en la producción, la serie de HBO está creada por Ron Fitzgerald y Rolin Jones, y dentro de su elenco también destaca Tatiana Maslany ("Orphan Black") y John Lightgow ("The Crown"), entre otros.

"Perry Mason" se estrena todos los domingos por la señal de cable de HBO y también por la plataforma de streaming.