Peter Jackson revela que le pidieron sumarse a la serie "El Señor de los Anillos" y luego no lo contactaron

Peter Jackson, el director de la trilogía de "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit", contó que Amazon le pidió que participara en la próxima serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" pero no volvieron a contactarlo cuando pidió leer los guiones.

En un informe de The Hollywood Reporter se presentan dos declaraciones del director neozelandés contando cómo se le acercaron de Amazon y por qué no se sumó al proyecto.

"Me preguntaron si quería participar y les dije: 'Esa es una pregunta imposible de responder sin ver un guión'", dijo Jackson en Premios Podcast de Chatter. "Entonces dijeron: 'Tan pronto como obtengamos los primeros dos guiones, se los enviaremos'. Y los guiones nunca aparecieron. Eso es lo último que escuché", agregó.

Además, en el podcast de The Business afirmó que "hace unos cuatro o cinco años me preguntaron si estaría interesado en eso y dije: '¿Ya tienes los guiones?'".

"Sé lo difícil que fue escribir los guiones para las películas y no conocía a las personas que escribían sus guiones. Dijeron: 'Oh, no, todavía no tenemos los guiones, pero tan pronto como los tengamos, se los enviaremos'. Así que estaba esperando que llegaran los guiones y nunca lo hicieron", expresó.

Jackson no fue parte de la serie que Amazon estrenará el próximo 2 de septiembre, la cual fue autorizada por el patrimonio de J. R. R. Tolkien tras un pago de 250 millones de dólares. En el caso de las películas de Jackson, el patrimonio no participó y tampoco estuvo de acuerdo con el resultado.