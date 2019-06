Precuela de "Game of Thrones" comenzó su rodaje en familiar locación

La serie precuela de "Game of Thrones" comenzó oficialmente sus grabaciones en una familiar locación que sirvió de escenario para la serie original.

Según reporta Entertainment Weekly la producción comenzó su trabajo en Irlanda del Norte, país donde se grabaron escenas para todas las temporadas de "Game of Thrones".

Por el momento se desconoce si esta será la única locación de la precuela o si rodarán en otros países.

La serie está a cargo de Jane Goldman ("X-Men: Primera Clase") junto al directo S.J. Clarkson ("Jessica Jones") y la supervisión del propio George R.R. Martin.

La historia de este programa, aún sin título, se centrará miles de años antes de los eventos ocurridos en "Game of Thrones".

Según adelantó el propio Martin hace algunos meses "veremos un mundo diferente y mucho más antiguo donde no hay King's Landing, no hay Trono de Hierro y no hay Targaryens".

La actriz Naomi Watts encabeza el elenco de este proyecto, cuyo nombre sería "La larga noche" si dependiera de George R.R. Martin.