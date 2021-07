Precuela de "Game of Thrones" suma actrices para versiones jóvenes de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower

La precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragon" de HBO que estrenará en 2022, anunció la incorporación de Milly Alcock y Emily Carey para papeles importantes dentro de la trama.

Alcock ha sido elegida como la versión joven de la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, de pura sangre valyria y una jinete de dragones. La versión adulta del personaje será interpretada por Emma D'Arcy, anunciada meses atrás.

En tanto, Carey aparecerá como la versión juvenil de Alicent Hightower, la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos, que tendrá a Olivia Cooke en la versión mayor.

"House of the Dragon" se desarrolla unos cientos de años antes de los eventos de "Game of Thrones" y cuenta la historia de la Casa Targaryen y la guerra civil de Targaryen que se conoció como la "Danza de los Dragones".

La primera temporada de "House of the Dragon" tendrá 10 capítulos y se estrenará en 2022 en HBO.

