Príncipe Harry vio "The Crown" y reveló su opinión sobre la serie de Netflix

El Príncipe Harry se convirtió en una de las pocas figuras de la realeza británica que ha dado sus impresiones de forma pública sobre "The Crown", la serie de Netflix basada en la vida de la Reina Isabel II.

El hijo menor de Lady y Príncipe Carlos confesó que ha visto la producción, afirmando en el programa de James Corden que "no finge ser un noticiero. Es ficticia, pero está vagamente basado en la verdad. Por supuesto que no es estrictamente exacto, por supuesto".

"En términos generales", siguió, "te da una idea aproximada de cuál es ese estilo de vida, cuáles son las presiones de poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás, lo que puede surgir de eso".

Finalmente, confesó que que se siente "mucho más cómodo con 'The Crown' que viendo las historias escritas sobre mi familia, mi esposa o yo. Porque esa es la diferencia entre lo que es obviamente ficción, tómatelo como quieras, pero esto ha sido reportado como un hecho porque supuestamente eres noticia. Tengo un problema real con eso".

"The Crown" estrenó en noviembre pasado su cuarta temporada y se prepara para comenzar a grabar su quinto ciclo, que tendrá un renovado elenco.