Protagonista de "Succession" defendió a artistas rusos en Premios SAG

Brian Cox, protagonista de la serie "Succession", dio un discurso de aceptación tras recibir el premio a Mejor Elenco, en el que habló sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, y cómo está afectando a sus compañeros artistas de esos países.

"Es particularmente horrible en términos de lo que está afectando a otras personas, particularmente en nuestra profesión", dijo Cox, que interpreta a "Logan Roy".

"Lo que realmente me angustia es lo que les está pasando en Rusia a mis compañeros actores, actrices, artistas y críticos. Les dicen bajo pena de alta traición que no pueden decir una palabra sobre Ucrania. Y creo que eso es bastante horrible", expresó.

"Yo creo que todos deberíamos unirnos y también por aquellas personas en Rusia a las que no les gusta lo que está pasando, particularmente los artistas", agregó.

El actor escocés finalizó su discurso pidiendo "unirse y celebrar, y esperar que puedan hacer un cambio. Porque creo que pueden".

