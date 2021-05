Protagonistas de "Mythic Quest" anticipan segunda temporada: "Ahora podemos explorar más allá de los videojuegos"

Un año después de su primera temporada y un episodio de cuarentena, "Mythic Quest" regresa a Apple TV+ con una segunda temporada, que se enfoca en un mundo "post-pandemia" y con algunos cambios en las relaciones laborales de la compañía desarrolladora de videojuegos.

En estos nueve episodios (que se irán emitiendo desde este viernes 7 en Apple TV+) hay detalles como "Jo" (Jessie Ennis) que pasa de trabajar con "David" a ser asistente de "Brad" (Danny Pudi), el hombre a cargo de la monetización de la empresa.

Cooperativa participó en una ronda de prensa con los actores de la comedia y la propia Ennis afirmó que estuvo "emocionada" cuando supo que en esta temporada 2 actuaría junto a Pudi. "Recuerdo que me dijeron iríamos a esta relación en esta temporada y estaba realmente agradecida porque me encanta trabajar con Danny. Creo que es un maestro en su oficio", expresó la actriz.

"Ambos tienen esta apreciación mutua. 'Jo' es una protegida. Algunas personas hablan sobre su legado y creo que de alguna manera 'Brad' ve a 'Jo' como su legado", sumó a su vez Pudi, quien dijo que en los nuevos capítulos "aprendes un poco más sobre lo que llevó a ese exterior despiadado de 'Brad'".

Por su parte, Rob McElhenney, creador de "Mythic Quest" y que interpreta a "Ian", co-director creativo de la compañía, afirmó en conversación con Cooperativa que esta segunda temporada fue "realmente libre para explorar de lo que es ser simplemente un ser humano en un entorno o lugar de trabajo".

"Por supuesto, no nos vamos a alejar de la autenticidad de los videojuegos", siguió McElhenney, "hicimos lo mejor que pudimos en la temporada 1 y fue bien recibido. Sentimos que ahora podemos comenzar a explorar cosas diferentes más allá de los videojuegos y es por eso que creo que en muchos sentidos se siente muy diferente a la primera temporada".

¿Recibió comentarios de algún ejecutivo de una compañía de videojuegos por "Mythic Quest"? "Nadie tiene que llamarme directamente porque todo está en las redes sociales y lo dejaron muy claro", dijo McElhenney, y agregó "solo tratamos de presentar lo que sentimos que es auténtico y verdadero y esperamos que la gente sienta lo mismo. Se sintió como si el 95% de la industria tuviera un trabajo bastante bueno".

En tanto, Charlotte Nicdao, que interpreta a "Poppy", la otra directora creativa de la compañía, expresó que "fue muy bueno después de la temporada 1 recibir todos estos comentarios en las redes sociales de las personas que trabajan en la industria como 'Oh, Dios mío, esto es tan s similar a mi lugar de trabajo'".

"Es genial recibir un montón de mensajes después de que lanzamos el episodio de cuarentena de la gente pasando durante el encierro y creo que la segunda temporada se verá bastante bien", agregó Nicdao.

Finalmente, F. Murray Abraham, que da vida al octogenario escritor principal "CW", reveló que tiene "mucho de mí mismo en él, no es difícil interpretarlo. Disfruto de la vida, así que me gusta comer y me gusta beber y me gustan las mujeres y me gusta pasar un buen rato y amo mi trabajo. También cometo errores como 'CW'".

"La vida no termina cuando tienes 80 años, posiblemente esté comenzando", sentenció Murray, que en esta temporada solo aparecerá con su personaje a través de videollamadas para evitar algún contagio en el set.

"Mythic Quest" estrena su primera capítulo este viernes 7 en Apple TV+.