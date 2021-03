Protagonistas de "Sky Rojo" de Netflix: "No podemos mostrar buenos y malos, sino sería una película de Disney"

Este viernes 19, Netflix estrenó su serie "Sky Rojo", una producción a cargo de Álex Pina (creador de "La Casa de Papel" y "Vis a Vis) y Esther Martínez Lobato, que ha sido definida como "Pulp Fiction latino".

La producción de ocho capítulos muestra cómo tres mujeres (Lali Espósito, Verónica Sánchez y Yany Prado) escapan de un prostíbulo mientras atacan a su dueño "Romeo" (Asier Etxeandia). Su secuaz, "Moises" (Miguel Ángel Silvestre), va en búsqueda de las prófugas buscando venganza.

"Nunca en mi carrera había visto nada que me gustara tanto como 'Sky Rojo'. Es muy divertida, es entretenida, te enamoras de las tres protagonistas", dijo Silvestre en conversación con Cooperativa, el mismo que ha tenido créditos en series como "Sense8" y "Velvet".

"Creo que es muy arriesgada. Habían temas que me parecían que podían crear un poco de controversia, pero sin duda que Alex y Esther hicieron algo muy especial", agregó en referencia a la prostitución y trata de personas que aborda la serie de Netflix.

Asimismo, Etxeandia reflexionó sobre el aspecto de los personajes masculinos en "Sky Rojo", que no solo muestran su lado malvado sino que profundizan en sus lados más sensibles. "No podemos mostrar buenos y malos, sino sería una película de Disney. El espectador tiene que enamorarse de cada uno de los personajes. Todos los personajes escritos en la historia de la ficción son para enamorar al público, ya sea Cruella de Vil, Hannibal Lecter o Hamlet", dijo.

"Sería tan aburrido que el bueno sea el bueno, el malo sea el malo", agregó Silvestre. "Si realmente quieres ver algo estimulante, te tienes que arriesgar. Lo que hizo Alex y Esther es enseñar un universo que es real, sobre el que hay un gran debate encima de la mesa".

Acerca de la preparación para ser el dueño del club, Etxeandia contó que leyó "sobre casos reales de tratas, también un libro que se llama 'El Proxeneta' de Mabel Lozano. Pero a mí no me ayudó demasiado, no podía poner mi atención allí. Tenía que poner mi atención en crear un personaje creíble y fantástico, que era lo difícil".

Y agregó: "Para poder ser lo terriblemente cruel que tenía que ser, no me venía demasiado bien ver lo que hacen los verdaderos proxenetas porque me hubiese dado pudor de mí mismo hacerlo. Tuve secuencias en las que terminaba 'tocadísimo' y me costaba hacerlo porque 'Romeo' tenía que reír a carcajadas y yo por dentro estaba llorando".

Finalmente, Silvestre contó que hubo conversaciones con el elenco femenino sobre la trama de la serie como una forma de comprender más aún la situación de la violencia de género. "Al principio del rodaje estábamos muy ilusionados, pero con el miedo del tema que estábamos tocando. Escuchamos mucho a nuestras compañeras, qué sensaciones tenían", dijo el actor.

"Lali Espósito tiene mucho que aportar al feminismo en el mundo, es una de las figuras representantes del feminismo en Latinoamérica. Escuchamos mucho el punto de vista que tenían. Tuvieron muchos aportes que luego Alex y Esther supieron coger y los convirtieron en arte", expresó Silvestre.

Los ocho capítulos de "Sky Rojo" están disponibles en Netflix.