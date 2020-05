Próxima temporada de "It’s Always Sunny In Philadelphia" abordará la pandemia de coronavirus

En plena cuarentena por coronavirus, el equipo a cargo de "It's Always Sunny In Philadelphia" sigue trabajando en la próxima temporada, que tendrá la pandemia como uno de sus temas.

El creador y protagonista de la comedia, Rob McElhenney, afirmó que están escribiendo la decimoquinta temporada y que abordará el COVID-19.

"Bueno, en realidad ya tenemos un episodio llamado 'The Gang Gets Quarantined' de la temporada 9 donde nos ponemos en cuarentena en el bar. Creo que hay una gran gripe en Filadelfia o algo así", dijo McElhenney a NME.

"Cuando regresemos", agregó el actor, "no se preocupen, ¡abordaremos todo esto de la manera que solo 'Sunny' puede hacerlo!".

La decimoquinta temporada de la serie hará que "It's Always Sunny In Philadelphia" sea la sitcom con actores reales de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense. Aún no hay fecha de estreno de los nuevos episodios.

"It's Always Sunny In Philadelphia" está protagonizada por McElhenney, Charlie Day, Glenn Howerton, Kaitlin Olson y Danny DeVito como un grupo que administra un bar en el sur de Filadelfia.