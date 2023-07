¿Qué fue de Martín de Los 80? Actor Tomás Verdejo reapareció a 15 años de la serie

A 15 años del estreno de "Los 80", y mientras la serie se reemite en Canal 13, el actor Tomás Verdejo reapareció para recordar su experiencia haciendo esta icónica producción.

Verdejo, que interpretó a "Martín Herrera" en la ficción, aseguró que su trabajo en esta serie "son recuerdos que mantengo en mí con mucho cariño, experiencias increíbles de experimentar. Creo que fue un fenómeno súper particular y único, y la gente hasta el día de hoy me lo expresa cuando me saluda".

"Para mí son un grupo de gente a la que le tengo mucho cariño, nos convertimos en una especie de familia por mucho tiempo, no solamente el elenco, sino el equipo en general. En retrospectiva, me siento súper privilegiado de haber podido vivirlo en primera línea", agregó.

Sobre el regreso de "Los 80" a la televisión abierta, Verdejo opinó que "el objetivo de la serie siempre fue conectar con la gente, y me da la impresión de que cada vez que se reestrena o se vuelve a dar, la gente también conecta de nuevo con la serie, eso genera una cierta familiaridad y siempre es positivo que puedan verlo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tomás Verdejo Urzúa (@tomasvurzua)

¿Qué pasó con Tomás Verdejo?

Tras quedarse con el papel de "Martín", Tomás continuó su carrera en la actuación en la teleserie "Feroz" (2010) y en películas como "Ulises" (2009) e "Invierno" (2015). Posteriormente, viajó a Europa a estudiar y cambiar de rubro.

"Me fui a vivir a Praga por casi 4 años, estudié lenguaje visual en cine y foto en blanco y negro aparte de unos cursos de interpretación. Después hice un corto y me dediqué a la fotografía hasta que volví el 2020 más o menos en la época de pandemia", detalló.

Actualmente está radicado en Chile dedicado a la gestión de proyectos de artes visuales y a la fotografía.