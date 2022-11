Rainn Wilson de "The Office" cambió su nombre como protesta al cambio climático

El actor Rainn Wilson, conocido por su rol de "Dwight" en "The Office", cambió su nombre para crear conciencia sobre el medio ambiente y los problemas del cambio climático.

Wilson hizo el cambio para apoyar una campaña dirigida por el organismo de concienciación sobre el cambio climático Arctic Basecamp para coincidir con la reunión COP 27 de las Naciones Unidas que se lleva a cabo actualmente en Egipto.

El actor pasó de Rainn a llamarse oficialmente Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson, que en español se traduce Precipitaciones Ola de calor Extremo Invierno Wilson.

"Esto no es una broma, hablo tan en serio como el Ártico que se derrite, lo que amplifica los riesgos globales, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo", dijo Wilson en un video publicado en las redes sociales.

"Necesitamos que los líderes mundiales en la COP27 se den cuenta y tomen medidas. El Ártico se está derritiendo a millones de litros por segundo, sin embargo, este problema parece no poder hacerse un nombre por sí mismo, por lo que depende de nosotros hacer un nombre para él", expresó el actor.

Join me @ @ArcticBasecamp in bringing attention to the melting issue. We need world leaders to take action at COP 27!

The Arctic is melting at Millions of Liters per second, yet this problem can’t seem to make a name for itself, so we’ll make a name for it.

Go to link in bio ⬆️ pic.twitter.com/TgEG84fOmQ