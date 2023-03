Rainn Wilson de "The Office" criticó a "The Last of Us" por dar mensaje "anti-cristiano"

Tras la emisión de los últimos episodios de "The Last of Us", Rainn Wilson, conocido por su papel de "Dwight" en la sitcom "The Office", se lanzó contra la producción de HBO acusándolos de entregar un mensaje "anti-cristiano".

Mediante su cuenta de Twitter, el actor manifestó su molestia sobre el penúltimo episodio de la serie: "Creo que hay una mirada anti-cristiana en Hollywood. Tan pronto apareció 'David' en 'The Last of Us', supe que sería un horrible villano", comenzó diciendo.

I do think there is an anti-Christian bias in Hollywood. As soon as the David character in “The Last of Us”

started reading from the Bible I knew that he was going to be a horrific villain. Could there be a Bible-reading preacher on a show who is actually loving and kind? — RainnWilson (@rainnwilson) March 11, 2023

"¿Podría haber un predicador que lea la biblia en un programa que sea realmente amable?", continuó el intérprete, quien afirmó en otros tuits que si bien, no es cristiano, no había necesidad de generalizar ya que la mayoría de sus conocidos "son buenos, amorosos y buscan hacer del mundo un lugar mejor".

But most Christians that I know are kind, accepting and loving and seeking to make the world a better place. They should also be honored in the media. — RainnWilson (@rainnwilson) March 13, 2023

El episodio en cuestión, titulado "When We Are in Need", muestra a "Joel" (Pedro Pascal) y "Ellie" (Bella Ramsey) llegar a una comunidad religiosa liderada por un hombre que no es quien aparenta ser.

En tanto, la producción de HBO finalizó posicionándose como la serie más vista de HBO Max en Europa y Latinoamérica, anunciando además una segunda temporada.