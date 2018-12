Reclutan a compositor para la banda sonora de la serie de "Star Wars"

No será John Williams (trilogía original), no será Michael Giacchino ("Rogue One"), ni tampoco John Powell ("Solo"). Pero Disney ya tiene al compositor que se hará responsable de la banda sonora de la primera serie en acción real ambientada en el universo "Star Wars", "The Mandalorian".

Y el hombre no está ajeno a la maquinaria de Disney, porque se trata de Ludwig Goransson, quien fue el responsable de crear las melodías que sonaron en "Black Panther".

El anuncio vino de parte del sitio oficial StarWars.com, donde resaltaron que el sueco de 34 años "ha creado bandas sonoras memorables para algunas de las películas más gigantescas y alabadas de la memoria reciente".

Entre sus créditos figuran otros trabajos como "Creed", "Creed II", "Venom" y "Fruitvale Station"; mientras que televisión se puso al servicio de "Community" y "New Girl".

Goransson indicó que "las palabras no son suficientes para expresar lo surrealista y deslumbrante que se siente ser invitado al universo de Star Wars".

"En los próximos meses espero honrar la tradición del paisaje musical de Star Wars mientras impulsamos a The Mandalorian hacia territorios inciertos", añadió.