Regreso de "Sex and the City" fue renovada para una segunda temporada

La plataforma de streaming HBO Max anunció la renovación de "And Just Like That...", el título del regreso de "Sex and the City", para una segunda temporada.

La producción estadounidense, que se exhibió en diciembre pasado, se convirtió en el estreno de una serie original más visto en HBO Max y se ubicó entre los diez primeros en todos los debuts de películas y series.

"And Just Like That..." está protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis retomando sus personajes de la serie original, que se emitió entre 1998 y 2004 en HBO, ahora abordando la complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.