Renuevan para una tercera temporada la serie "My Brilliant Friend"

Tanto HBO como Rai han renovado la exitosa serie dramática "My Brilliant Friend" para una tercera temporada.

Este nuevo ciclo se basará en el tercer libro de Ferrante: "Those Who Leave and Those Who Stay".

La actual entrega de ocho episodios, "My Brilliant Friend: The Story of a New Name", basada en el best-seller homónimo de Elena Ferrante, finaliza su temporada este lunes 4 de mayo en HBO.

Creada por Saverio Costanzo, es una serie de HBO-RAI, producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para The Apartment y Wildside, ambos de Fremantle, y por Domenico Procacci para Fandango, en colaboración con Rai Fiction y HBO Entertainment.