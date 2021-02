Repite el plato: Ramin Djawadi se encargará de la banda sonora "House of the Dragon"

El 2022 llegará a las pantallas de HBO y al streming de HBO MAX, "House of the dragon", la precuela de "Game of Thrones".

La familia Targaryen y los dragones serán los grandes protagonistas de una serie que contará nuevamente con Ramin Djawadi a cargo de la banda sonora.

Así se lo confirmó HBO al sitio dedicado al universo de "GoT", Los Siete Reinos, donde afirmaron que Djawadi se encargará de los títulos de créditos y toda la música de esta producción.

Recordemos que este compositor ganó dos premios Emmy gracias a su trabajo en "Game of Thrones" y también ha destacado por la banda sonora de "Westworld".

Junto con el director Miguel Sapochnik (quien ahora es co-showrunner), el compositor es uno de los pocos rostros de "Game of Thrones" que estarán en la precuela.