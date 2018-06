Ryan Murphy confirmó próximo crossover de dos temporadas de "American Horror Story"

El panorama para los fanáticos de "American Horror Story" se ve auspicioso. Esto luego de que el creador de la serie, Ryan Murphy, confirmó que habrá un crossover de dos de sus temporadas.

Murphy entregó la noticia este viernes, a través de su cuenta en Twitter, donde escribió que "el crossover de Coven y Murder House en AHS no sucederá el próximo año, porque ocurrirá ESTE AÑO".

"AHS #8 LAS BRUJAS REGIRÁN ESTE SEPTIEMBRE", añadió.

The Coven/Murder House AHS crossover season won't be happening next year...because it's happening THIS YEAR. AHS #8 WITCHES RULE THIS SEPTEMBER