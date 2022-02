Apple TV+ presentó el tráiler de "The Last Days of Ptolemy Grey", una miniserie basada en la novela del mismo nombre y que está protagonizada por Samuel L. Jackson como un hombre enfermo olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo. Tras realizarse un tratamiento que puede restaurar los recuerdos afectados por la demencia, comienza un viaje hacia impactantes verdades sobre el pasado, el presente y el futuro. La serie se estrena el 11 de marzo en Apple TV+.

