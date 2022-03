Samuel L. Jackson debuta en las series en Apple TV+: "De repente todo el mundo era una estrella de TV"

Una década tuvo que pasar para que Samuel L. Jackson viera realidad su deseo de llevar la novela "The Last Days of Ptolemy Grey" al formato serie, que debuta este viernes 11 por Apple TV+.

El servicio de streaming es la casa que verá a Jackson por primera vez como protagonista de una serie tras una carrera que lo ha visto en el cine en los últimos 30 años."Cuando aparecí por primera vez, había una gran diferencia entre una estrella de televisión, una estrella de cine y una estrella de telenovelas", dijo el actor a Cooperativa en videollamada.

"Sabes que todo el mundo no podría hacer eso, incluso cuando empezaron a hacer televisión de formato largo con 'Los Soprano', 'The Wire' y 'Boardwalk Empire'. Entonces comenzó a convertirse en algo diferente: actores principales en TV que tenían buenos papeles en el cine o buenos actores secundarios en películas, que hicieron papeles realmente buenos en TV", agregó.

"La pandemia cambió un poco todo en términos de quién podía trabajar y quién no, de qué tipo de cosas podemos poner ahí. Entonces, de repente, todo el mundo era una estrella de televisión. No importa cuál sea tu proyecto: estaba en un servicio de streaming y no en un cine", expresó el actor estadounidense.

LA HISTORIA DE UN VIEJO DEMENTE

En "The Last Days of Ptolemy Grey", Jackson interpreta a "Ptolemy Grey", un anciano abandonado de más de 90 años que sufre demencia pero que decide realizarse un tratamiento que puede restaurar los recuerdos afectados por su enfermedad, comenzando un viaje hacia impactante verdades sobre el pasado, el presente y el futuro.

¿El temor de tener demencia lo siente? "Sé que es posible que ocurra", dijo el actor. "Creo que sucedió mucho antes en mi familia a mi edad actual, del lado de mi mamá y mi lado de papá. Tiendo a ponerme un poco serio cuando entro en una habitación y no puedo recordar por qué entré o si no puedo recordar un nombre que sé que conozco. Pero todavía estoy trabajando, todavía estoy aprendiendo líneas, esa facultad aún funciona. Creo que estoy bien por el momento, así que espero que ese sea el caso y si ocurre quiero despertarme un día y no saberlo".

La producción está basada en la novela del mismo nombre que escribió Walter Mosley en 2010 y que ahora el propio escritor supervisó al punto de hacerse cargo del guion. "Es un sentimiento extraño para mí. Escribí un personaje, lo conozco y luego al verlo es exactamente lo que pensaste", dijo Mosley a Cooperativa a través de una videollamada.

"Mucho de eso tiene que ver con el actor, el director de fotografía, el director, las personas que diseñan la ropa. Todos sus aportes hacen algo diferente. Y en la mejor situación posible, algo mejor", agregó el novelista.

"Creo que la historia está contada de una manera maravillosa, completamente desarrollada con lo que sabes que Walter quería hacer, aunque no está en su amado Los Ángeles porque tuvimos que mudar la historia a otra ciudad", dijo Jackson, quien lideró la idea de adaptarla para TV.

"Me sorprendió la actuación de Samuel y me alegro de que lo haya hecho", replicó Mosley, "lo veo en sus ojos de vez en cuando sucede algo y él está mirando en el pasado y ves en sus ojos un destello y no sabes si es ira o miedo o lo que sea. Realmente tenía que ser él".

EL ESCRITOR PRESENTE EN EL RODAJE

El personaje principal pasa del abandono al cuidado a cargo de una joven huérfana, "Robyn", que lo acompañará en este viaje y que interpreta la actriz Dominique Fishback. "Pensé que era realmente importante tratar de descubrir por qué ella hace las cosas que hace", dijo a Cooperativa la estadounidense.

"Tenía muchas ganas de averiguar su impulso emocional para llegar a cuidar a Ptolemy. Él era una especie de redención. En el libro había muchas diferencias en términos de la relación, así que terminé haciendo un PDF de veintiocho páginas sobre el personaje, y tomé muchas citas del libro", contó Fishback.

Jackson retoma: "Lo que queremos hacer es ver qué llevó a este hombre de un punto a otro y qué es eso que sigue tratando de averiguar. Si no recuerdas el pasado, estás condenado a repetirlo".

La particularidad de este trabajo es que Mosley estuvo presente en el rodaje de todos los episodios, "pero no es como si estuviera cambiando de página, trayendo nuevos diálogos o sugiriendo cosas", contó Jackson.

"Él simplemente está ahí. A diferencia de un montón de escritores que he conocido, muchos andan por ahí y te hacen saber 'yo soy el escritor'. Nunca interfirió en el proceso. No entraba a sugerirle cosas al director o cualquier otra cosa. Él sabe lo que es el espacio", expresó el actor.

"The Last Days of Ptolemy Grey" se estrena este viernes 11 en Apple TV+ con sus dos primeros capítulos y luego estrenos semanales.