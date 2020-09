Samuel L. Jackson vuelve como "Nick Fury" para nueva serie de Disney+

El actor Samuel L. Jackson volverá a interpretar a "Nick Fury", el personaje al que dio vida en el MCU, en una nueva serie para la plataforma Disney+.

Según reporta Variety aún se desconoce la historia que abordará esta ficción, que será escrita por el guionista de "Mr. Robot", Kyle Bradstreet.

La serie sobre este personaje del universo de Marvel se suma a las ya anunciadas sobre "The Falcon and the Winter Soldier", "Wandavision" y "Loki".

Jackson comenzó interpretando a "Nick Fury" en 2008 para la primera entrega de "Iron Man". Desde allí se ha puesto en la piel de este espía en una decena de películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

La última vez que se le vio en pantalla fue en "Spider-Man: Far from home" de 2019, cinta que también es la última estrenada por el MCU.