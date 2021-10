Se abrió el apetito: planean serie precuela de "Los Soprano" tras película

Semanas después de que se estrenara "The Many Saints of Newark", la película precuela de "Los Soprano", una ejecutiva de WarnerMedia dio luces de una serie que siga contando la historia previa.

El creador "Los Soprano", David Chase, que también escribió el guion de la cinta, sugirió tiempo atrás que podría ser otra película pero ahora surgió que el proyecto se establezca como una serie de televisión para HBO Max.

Ann Sarnoff, directora ejecutiva de estudios y redes de WarnerMedia, dijo a Deadline que la empresa estaba "encantada" con los resultados de "The Many Saints of Newark". "Estamos hablando con David sobre una nueva serie, relacionada con 'Los Soprano', en HBO Max", afirmó.

"Ves a 'Los Soprano' aparecer entre las 10 primeras series vistas en el servicio y le ha dado una vida completamente nueva. Literalmente ha levantado toda la franquicia de una manera nueva", expresó Sarnoff.

Además, para potenciar una posible serie precuela, se supo que Chase firmó un contrato por cinco años con WarnerMedia que cubre cine y televisión en HBO, HBO Max y Warner Bros. Pictures Group.