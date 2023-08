Selena Gómez borró publicación de Instagram por romper regla de huelga de Hollywood

La actriz y cantante Selena Gómez fue acusada de romper las reglas de la huelga de actores y actrices de Hollywood debido a una publicación en Instagram.

La protagonista de la serie "Only Murders in the Builiding" publicó un video en el que aparecía el set de la comedia y etiquetó la cuenta oficial de la serie original de Hulu.

"Extrañando y queriendo", escribió Gomez, lo que generó comentarios sobre una violación a las reglas de huelga de SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine): se prohíbe a los miembros promover su trabajo a través de entrevistas de prensa o publicaciones en las redes sociales mientras persista el paro.

Aunque la actriz no dio entrevista o habló en el video, al etiquetar a la cuenta oficial de "Only Murders in the Builiding" se dio a entender de que estaba promocionando su trabajo en la serie.

La publicación pasó más de 12 horas en la red social hasta que fue eliminada por Gomez.