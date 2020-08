Selena Gómez regresa a la televisión como protagonista de comedia "Only Murders in the Building"

La cantante, actriz y productora Selena Gomez ha sido elegida como protagonista de la próxima comedia del servicio de streaming Hulu, "Only Murders in the Building".

La comedia creada y escrita por Steve Martin y John Hoffman ("Grace and Frankie") gira en torno a tres extraños que comparten una obsesión por el verdadero crimen y que de repente se ven envueltos en uno. Gomez estará acompañada en los roles principales por Steve Martin y Martin Short.

Además de su papel de co-protagonista, Gomez también será la productora ejecutiva de la serie junto a Martin, Hoffman y el creador de la serie "This Is Us", Dan Fogelman.

Será el regreso a las series como protagonista de Gómez luego de estar al frente del programa juvenil "Los hechiceros de Waverly Place" de Disney Channel, entre 2007 y 2012.