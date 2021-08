Selena Gomez responde a serie que se burló de su trasplante: "No tienen gusto"

La cantante Selena Gomez reaccionó con molestia a las burlas que la serie "The Good Fight" realizó sobre el trasplante de riñón al que se tuvo que someter en 2017.

"No estoy segura de cuándo escribir chistes sobre trasplantes de órganos para la televisión se volvió real, pero tristemente así es", dijo la artista estadounidense en su cuenta de Twitter.

En el cuarto episodio de su quinta temporada "The Good Fight", secuela de la serie "The Good Wife", emitió un chiste sobre la operación de la artista y la presentó como un tema por el cual alguien podría ser cancelado en caso de bromear con él.

"Espero que la próxima vez cuando alguien presente esas bromas sin gusto en una sala de escritores sea eliminada de inmediato y que no llegue a salir al aire", sentenció Gomez.

Esta es la segunda vez que Selena Gomez recibe burlas por su trasplante de riñón en una serie. En 2020 el retorno de "Salvados por la campana" también hizo referencias a la intervención que vivió la voz de "Rare".

De paso la cantante agradeció el apoyo de sus fans y pidió a la gente inscribirse en un sistema de donantes de órganos.

My fans always have my back. LOVE YOU. If you are able to please sign up to be an organ donor https://t.co/4GSEiHEfEf