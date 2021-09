Serie de "Obi-Wan" finaliza su rodaje y McGregor asegura que "no decepcionará"

El actor Ewan McGregor anunció el fin del rodaje de la serie sobre "Obi-Wan Kenobi" que protagonizará para Disney+ y adelantó que "no decepcionará".

"Fue muy divertido. Realmente disfruté haber trabajado con la directora Deborah Chow y creo que no decepcionará. Creo que será muy buena", adelantó el intérprete del caballero Jedi tras ganar un Emmy por "Halston" este fin de semana.

Para sus grabaciones la serie usó una tecnología similar a la de "The Mandalorian" y muy distinta a la que usó McGregor en la segunda trilogía de "Star Wars" hace dos décadas. "Puedes inventar cosas que no existen en el mundo real y convertirlas en un medioambiente", declaró emocionado el irlandés hace unos meses.

La serie seguirá al Jedi "Obi-Wan Kenobi" tras los sucesos del "Episodio III: La venganza de los Sith" que culminan con la transformación de "Anakin Skywalker" en el temible "Darth Vader".

Por ahora esta producción no cuenta con fecha de estreno.

"I think it will not disappoint," #Emmy winner Ewan McGregor of the upcoming #ObiWanKenobi series. https://t.co/mIawnJn2Ad pic.twitter.com/o2ePIy2Dww