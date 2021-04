Serie de "Tha Last of Us" iniciará sus grabaciones en julio de este año

Uno de los videojuegos más populares del último tiempo tendrá una adaptación por todo lo alto en la pantalla chica.

Con Bella Ramsay y Pedro Pascal como protagonistas, la serie de "The Last of Us" que prepara HBO ya tiene en mente su proceso de grabaciones.

Según informó CBS, la producción se filmará en Calgary desde el mes de julio de este año, proceso que se extenderá hasta junio del 2022.

Esta información fue corroborada por el gremio de técnicos audiovisuales y el gremio de directores de Canadá.

Escrita y producida por Craig Mazin, el mismo de "Chernobyl", no hay una fecha tentiva para su estreno.