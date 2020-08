Serie protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant confirma fecha de estreno en HBO

"The Undoing" es el nombre de la próxima miniserie de HBO que está protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, y que será estrenada el próximo 25 de octubre.

La producción está basada en la novela de 2014 "You Should Have Known" de Jean Hanff Korelitz, y su guión fue adaptado por David E. Kelley (creador de "Big Little Lies") y los seis capítulos fueron dirigidos por Susanne Bier.

La miniserie sigue a Grace (Kidman) y Jonathan Fraser (Grant), viviendo una vida como siempre han querido. De la noche a la mañana, se abre un abismo en sus vidas: una muerte violenta y una cadena de terribles revelaciones.

Tras un desastre que toma dimensión pública, y horrorizada por las formas en que no ha prestado atención a sus propios consejos, Grace debe desmantelar su vida y crear otra para su hijo y su familia.

"The Undoing" también cuenta con las actuaciones de Édgar Ramírez, Noah Jupe, Lily Rabe, Noma Dumezweni y Donald Sutherland, entre otros.