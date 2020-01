Serie "The Falcon and the Winter Soldier" ya tiene fecha de estreno

La serie "The Falcon and the Winter Soldier" se estrenará en el mes de agosto a través del streaming de Disney+, según informó el portal Deadline.

La producción estaba fijada originalmente para fines de año pero fue adelantada en algunos meses, aunque aún no cuenta con fecha exacta de salida.

Anthony Mackie y Sebastian Stan repetirán sus papeles del Universo Cinematográfico de Marvel en esta historia que toma lugar tras los sucesos de "Avengers: Endgame".

Otro que volverá a interpretar a su personaje es el actor Daniel Bruhl, que encarnará al Baron Zemo. En tanto debutará en Marvel Wyatt Russell encarnando al conocido "Super Patriot", una figura ideada por el gobierno estadounidense para reemplazar al desaparecido Capitán América.