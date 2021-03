"Shingeki no Kyojin" tendrá estreno doble tras cancelación de un episodio por sismo

Este domingo 14 de marzo un sismo de 4.6 grados afectó a Japón e interrumpió la transmisión del último episodio del popular animé "Shingeki no Kyojin" ("Attack on Titan"), por lo que los Studio MAPPA decidieron no emitirlo finalmente.

A cambio, el próximo domingo 21 de marzo la proudctora estrenará el rezagado episodio (73) y el siguiente capítulo de la historia de "Eren Jaeger" y compañía, el cual corresponde al número 74 de toda la serie.

El retraso de "Shingeki no Kyojin" también se ha visto reflejado en la plataforma de streaming Crunchyroll, conocida por albergar un catálogo exclusivo de animé. Las dos nuevas entregas estarán disponibles el próximo domingo en dicha aplicación.

Actualmente la producción está emitiendo su cuarta y última temporada, a la espera del estreno del último tomo de su manga, el cual llegará a las tiendas en abril.

Este fue el momento en el que fue interrumpido el capítulo de "Shingeki no Kyojin" tras el sismo en Japón: